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17 Aralık 2020 Perşembe 22:25:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 22:25:00

Acılı annelere alçak saldırı: HDP'liler terör mağduru aileleri taşladı

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Terör örgütü PKK'ya tepki için HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru Şırnaklı annelere HDP'li bir grup tarafından taş atıldı. Atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etti.

Şırnak'ta HDP'li bir grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru annelere taşla saldırdı.

AA'da yer alan habere göre, PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde toplanıp HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.

Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kürt Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir", "kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" şeklinde slogan attı.

Bu sırada parti önünde toplanan bir grup HDP'li, yüksek sesle müzik dinleyip annelerin sesini bastırmak istedi.

Grup daha sonra acılı annelere taşla saldırdı. Atılan bir taş, eylemi takip eden bir gazetecinin koluna isabet etti.

Saldırının ardından çıkan gerginliği polis önledi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Etiketler : hdp terör maduru Türk bayrakları HDP Şırnak
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