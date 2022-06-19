Acıları tuvalde umut oldu

TEDAVİSİ BULUNAMAYAN BİR HASTALIK

Adana'da bir giyim mağazası işleten Zehra Atıcı, 26 yıl önce Kamil Sönmez ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten bir yıl sonra 'Sıla' adını verdikleri kızları 4 yaşında; 2001 yılında doğan Zehra 2 yaşında; 2007'de yaşama gözlerini açan 'Kayra' adını verdikleri kızları da henüz 7 yaşındayken, tedavisi hala bulunamayan genetik bir kan hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ardı ardına evlatlarını kaybeden 47 yaşındaki Zehra Atıcı'nın yaşadığı 'evlat acısı' onu depresyona itti.

Zehra Atıcı, "Üç kızımı tedavisi olmayan genetik bir hastalıktan kaybettim. İlk kızım öldüğünde sokakta dolaşırken, bir ilan görüp bağlama kursuna başladım; sonrasında ahşap boyama ve kara kalemle devam ettim" dedi.

HER BİR TABLOYU EVLADI GİBİ GÖRÜYOR

Zehra Atıcı, resimle hayata sıkı sıkıya tutundu. Her bir tuvali çocuğu gibi görüp, kaybettiği evlatlarıyla yaşadığı anıları yaptığı her bir çalışmada yeniden yaşayan Atıcı, acısını umuda dönüştürdüğü gibi kendisiyle aynı durumda olan kadınlara da örnek oldu. Hayalini gerçekleştirip kurduğu; 'Zehra'nın Hobi Atölyesi' ile kendisiyle aynı acıları yaşayan 7 kadına umut aşılayan Atıcı, onların da resimle hayata sıkı sıkıya tutunmasını sağladı. 1.5 yıl süren çalışmalarsa düzenlenen karma resim sergisiyle meraklısının beğenisine sunuldu.

SONER KAN