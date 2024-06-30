Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Kılavuza göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638. Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de başlatıldı, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

ENKAZDAN ÇIKTI BİRİNCİ OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlere Ebrar Sitelerinde yakalanan Efe Talha Palabıyık, LGS Türkiye birincisi oldu. Deprem süreci sonrası yakın akrabalarını kaybetmenin hüznünü yaşayan ancak eğitim hayatının bu büyük travmadan etkilenmemesi için yoğun çalışma programına giren Palabıyık, ailesini gururlandırdı. Palabıyık, "Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. Sınava girerken hedefim soruların tamamına doğru cevap vermek ya da en fazla 1 yanlış yapmaktı. Stresim oldu ama o stres sözel bölüme girdikten hemen sonra gitti. Bundan sonraki hedeflerimde de İstanbul'da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek" dedi.

MEHMET'İN HEDEFİ GALATASARAY LİSESİ

Şırnak Cizre'de yaşayan Mehmet Şevki, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Şevki, anne ve babasının desteklerini çok hissettiğini ve başarısını da buna bağladığını söyledi. Motive kaynağının annesi olduğunu söyleyen Şevki, "Bir hedefim olmalıydı o da Galatasaray Lisesiydi. Kültürel ve sporsal faaliyetleri birde yurt dışı bağlantıları çok güçlü bir lise. Umarım istediğim liseyi kazanırım. Ailemin yüzünü yere değdirmediğim için mutluyum" dedi.

SAĞLIKÇININ OĞLU TIP OKUYACAK

Hatay İskenderun'da 2021'de koranavirüsten vefat eden sağlık çalışanı Atılım Köker'in oğlu Arda Köker, LGS'de tam puan aldı. 14 yaşındaki Arda Köker, hayalinin tıp okumak olduğunu belirterek, "Başarımı düzenli ve dikkatli çalışmaya borçluyum. 2023'e göre zor diğer yıllara göre daha kolay diye düşünüyorum. Sınav boyunca telefon kullanımını büyük ölçüde azalttım. İstanbul'da lise olarak Galatasaray lisesini tercih etmek isterim. Benim hayalim tıp okuyup, babam gibi insanların derdine derman olabilmek" dedi.

BİRİNCİLİĞİ TOROSLARIN ETEĞİNDE ÖĞRENDİ

Mersin Erdemli Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu'ndan Mehmet İlvan, LGS'de 500 tam puan aldı. İlvan, Türkiye birincisi olduğunu Toros dağlarının eteğinde 1500 rakımlı Tozlu Yaylasında öğrendi. İlk başlarda derslere çok yüklenmediğini, soru çözerek ilerlediğini belirten Mehmet İlvan, "Günlük 100 soru çözüyordum. Genellikle paragraf soruları çözdüm zor olacağını biliyordum. Türkçe'ye de çok ağırlık verdim. Sorularının üzerine soru koyarak devam ettim. Daha çok fen ve Türkçe'ye ağırlık verdim. Stres yapmadım video da izledim. Sosyal medyam yoktu ama YouTube'da ders videosu izliyordum. İstanbul Erkek Lisesi veya Kabataş Erkek Lisesi'ni düşünüyorum" dedi.

YASİR: GÜNDE 5 SAAT DERS ÇALIŞTIM

Bingöl'de özel bir okulda eğitim gören Yasir Balat, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girmeyi başardı. Günde 5 saat ders çalıştığını belirten Yasir Balat, "14 yaşıma birkaç ay sonra gireceğim. Sene başından beri bu sınava çalışıyordum ve hedefime ulaştım. Sorularda takıldığım yerleri öğretmenlerimle çözüyordum, bu benim için çok önemliydi. Hedefim, Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek" diye konuştu.