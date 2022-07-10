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10 Temmuz 2022 Pazar 23:31:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 23:46:00

Acil müdahale ihtiyacına Mehmetçik helikopterle yetişti

Kaynak: AA

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Gökçeada'da acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir vatandaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Valiliğinin talebi üzerine, Gökçeada'da acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir vatandaşın, Deniz Kuvvetlerine ait helikopter ile Çanakkale'ye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : Mehmetçik Acil müdahale Çanakkale Milli Savunma Bakanlığı
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