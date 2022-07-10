Acil müdahale ihtiyacına Mehmetçik helikopterle yetişti
Kaynak: AA
Gökçeada'da acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir vatandaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Valiliğinin talebi üzerine, Gökçeada'da acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir vatandaşın, Deniz Kuvvetlerine ait helikopter ile Çanakkale'ye nakledildiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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