Acıkan ayıların karlı arazide yiyecek arayışı dronla görüntülendi
Kaynak: TRT HABER
Hakkari Yüksekova'da yaban hayvanlarının karlı arazideki yiyecek arayışı TRT Haber ekibinin dron kamerasına yansıdı. Van'da ise yiyecek arayan ayılar mahalleye indi.
Kar yağışının yoğun olduğu Hakkari, boylu boyunca uzanan görkemli dağları ve menderesleriyle eşsiz görüntüler sunuyor.
Manzarayı haberleştirmek için Yüksekova'ya giden TRT Haber ekibi, dron kamerası ile karlı araziler üstünde yiyecek arayan yaban hayvanlarını görüntüledi.
Görüntülerde, kurt ve tilkilerin karlı dağlardaki yiyecek arayışı yer aldı.
VAN'DA AYILAR YİYECEK ARAYIŞINDA
Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayışındaki ayılar mahalle yoluna indi.
Sürü halinde gezen ayılar, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.