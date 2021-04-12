Abisinin kalbi mutluluk dağıtıyor

Uluslararası bir şirkette yönetici ve aynı zamanda akademisyen olan Seda Erdem, 13 yaşındayken 'rol modelim, kahramanım' dediği abisi Suat'ı bir kazada kaybetti. Hayata zamansız gözlerini yuman Suat Erdem'in hayali ise mutlu çocuklardı. Bu nedenle kendini çocukları mutlu etmeye adayan genç kadın, 3 yıl önce sosyal medyada ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak için kolları sıvadı. 'Suatinkalbi' adıyla bir sayfa açtı.

HİÇ PİZZA YEMEMİŞ OLANLAR VAR

Okullardaki resim öğretmenleriyle iletişime geçen Erdem, çocuklardan hayallerini çizmelerini istedi. Gelen resimler arasında bir çocuğun daha önce hiç yemediği pizza, hiç sahip olmadığı paten, kimisinin de hayali değil ihtiyacı olan atkı ve bere vardı. Yüzlerce çocuğu çizdiği hayallere takipçileri aracılığıyla kavuşturan genç akademisyen, daha fazla çocuğu hayaliyle buluşturmak için öğretmenlerin ona ulaşmasını bekliyor.

'ÖĞRETMENLER BİZE ULAŞSIN'

İstanbul'da yaşayan Seda Erdem, 26 yıl önce bir kazada kaybettiği abisinin iyilik dolu kalbini çocukların hayallerinde yaşatıyor. Gerçekleşen her hayalde abisinin çok mutlu olduğunu hissettiğini dile getiren Erdem, "Eğer öğretmenler bana ulaşabilirse, çocukların hayallerini gerçekleştirebiliriz. Yardım etmek isteyen çok fazla insan var. Ben fotoğrafları yayınlamaya başladığım an bir gecede bitiyor ve başka yok mu? diye soruyorlar" dedi.