Abant'ta atlı timler göreve başladı

Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için jandarmanın atlı timleri görev yapıyor. Gölün çevresindeki yürüme alanları, piknik yerleri, ata ve faytona binme olanaklarıyla tatilcilerin ilgisini çeken Abant'ta, güvenlik tedbirleri kapsamında Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gelen atlı tim göreve başladı.

