A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm A101 müşterileri tarafından araştırılıyor. Her hafta birbirinden güzel ürünleri tüketicilerle buluşturan A101 kataloğu yine dopdolu. A101 aktüel ürünler listesi yoğun talep görüyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Samsung Smart TV 2.929,00 TL, Piranha aksiyon kamerası 99,00 TL,General Mobile Go Black cep telefonu 749,00 TL, Toshıba hafıza kartı 26,95 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 209,95 TL, Saklama kabı 5,95 TL,Cam tabak çeşitleri 2,50 TL,Erzak kabı 7,50 TL,Silikon eldiven 8,50 TL,Silikon merdane 17,50 TL,Silikon kek kalıbı 14,95 TL ve Altus 3 çekmeceli derin dondurucu 649,00 TL olarak satışa sunuldu. İşte A101 aktüel ürünleri...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Samsung Smart TV 2.929,00 TL, Piranha aksiyon kamerası 99,00 TL,General Mobile Go Black cep telefonu 749,00 TL, Toshıba hafıza kartı 26,95 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 209,95 TL, Saklama kabı 5,95 TL,Cam tabak çeşitleri 2,50 TL,Erzak kabı 7,50 TL,Silikon eldiven 8,50 TL,Silikon merdane 17,50 TL,Silikon kek kalıbı 14,95 TL ve Altus 3 çekmeceli derin dondurucu 649,00 TL''den satışa sunuldu.

A101 23 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!