95'lik ninenin tahta kızak keyfi

Artvin'in Şavşat İlçesi Çukurköy köyünde etkili olan kar yağışı sonrası köylünün en büyük eğlencesi tahta kızak. Vatandaşlar köy işlerinden arda kalan boş zamanlarını 7'den 70'e tahta kızakla kayarak geçiriyor. 95 yaşındaki Saadet Saymaz da tahta kızakla karın üstünde kaydı. Parkurları tek tek geçen yaşlı kadın gençlere taş çıkardı. Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

