09 Kasım 2021 Salı 19:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 19:30:00
85'lik dedenin zindelik sırrı pedal çevirmek
Her gün Kırklareli'nden Babaeski ilçesine bisikletle gidip gelen Ekrem Özdil, görenlerin dikkatini çekiyor.
Her gün Kırklareli'nden Babaeski ilçesine bisikletle gidip gelen Ekrem Özdil, görenlerin dikkatini çekiyor. Yaşadığı yerde "bisikletli dede" olarak tanınan 85 yaşındaki bisiklet tutkunu Ekrem Özdil, pedal çevirerek zinde kaldığını söylüyor.
- Malatya'da bina çöktü: 13 kişi yaralı çıkarıldı
- Datça'da depreme dayanıklı olmayan binaların yıkımına başlandı
- Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Türkiye'de bir ilk: Kazı alanında DNA laboratuvarı
- Lösemiyi yendi şimdi hayallerinin peşinde
- 85'lik dedenin zindelik sırrı pedal çevirmek