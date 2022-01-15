VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son 24 saatte 63 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
"Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır"
Kahraman komandolar Tunceli'de teröristlere nefes aldırmıyor
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için TBMM'de cenaze töreni
Patron zorbalığı: İşçiyi üzeri kirli diye bagajda taşıdı
Baby Shark'tan tarihi rekor: YouTube'da 10 milyar izlenmeyi geçen ilk video
Mahalle bakkalından pankartlı sitem
Mahalle, kargaların istilasına uğradı
84 yaşında liseyi bitirdi
Ekrana dönme arzusunda!
Aşkını bitiren hamle
Romantik aile yemeği
Yeni aşkı belgelendi
Pakistanlı uzmanlar ülkenin ilk ulusal güvenlik politikası belgesini değerlendirdi
3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi
Şırnak merkezli terör operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
"Turizmde hedef 35 milyar dolar, bunu yakalayacağız"
Aslı Enver itirafı
Gülşen'i seçti, Hande'yi es geçti
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için cenaze töreni düzenlendi
Estetik iddialarına açıklık getirdi
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Küçük vefatının 38. yılında anıldı
"Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştı"
Damla sessizliği
15 Ocak 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 18:30:00

84 yaşında liseyi bitirdi

ABONE OL

Ordu Mesudiye'de yaşayan 84 yaşındaki Güneş Önürme, hayalini kurduğu lise diplomasına kavuştu.

2013'te Mesudiye Halk Eğitim Merkezi'nde katıldığı okuma yazma kursunda belgesini aldıktan sonra ilkokulu, ardından ortaokulu bitiren 6 çocuk ve 18 torun sahibi Önürme lise diplomasını da dün Mesudiye Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı.

Önürme, geçmişte imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu yarıda bırakmak zorunda kaldığını ama okumayı çok istediğini, bu amacına uzun yıllar sonra ulaştığını ifade etti.

Okumanın günlük yaşamına çok kolaylık sağladığını anlatan Güneş Önürme, "Okumanın yaşı yok. Herkes okusun. Bu işin yaşı falan yok. Bu hayatta en güzel şey ilim. Ben yaptığıma göre herkes yapabilir. Okudukça kendimi daha mutlu hissediyorum. Üniversite için henüz kafamda bölüm yok. Ama sanata çok ilgim var. Bunun için tasarım gibi bir bölüm okumak isterim." diye konuştu. Önürme, bu süreçte kendisine destek veren çocuklarına ve çevresindekilere teşekkür etti.

Etiketler : halk eğitim merkezi okuma yazma kursu diploma
Biz bir bütünüz

Biz bir bütünüz
Bir kelebek öptü boynumu

Bir kelebek öptü boynumu
Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in

Onur ödülleri Çetinkaya ile Tuncer'in
Türk sanatçılar NFT dünyasında

Türk sanatçılar NFT dünyasında
Teoman: Aşk iddiaları palavra!

Teoman: Aşk iddiaları palavra!
Ahmet Kaya anısına şarkı

Ahmet Kaya anısına şarkı
'Bu sen değilsin'

'Bu sen değilsin'
Gülşen ve Hande'ye Süperstar desteği

Gülşen ve Hande'ye Süperstar desteği
Fotoşop kurbanı

Fotoşop kurbanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER