84 yaşında liseyi bitirdi

2013'te Mesudiye Halk Eğitim Merkezi'nde katıldığı okuma yazma kursunda belgesini aldıktan sonra ilkokulu, ardından ortaokulu bitiren 6 çocuk ve 18 torun sahibi Önürme lise diplomasını da dün Mesudiye Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı.

Önürme, geçmişte imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu yarıda bırakmak zorunda kaldığını ama okumayı çok istediğini, bu amacına uzun yıllar sonra ulaştığını ifade etti.

Okumanın günlük yaşamına çok kolaylık sağladığını anlatan Güneş Önürme, "Okumanın yaşı yok. Herkes okusun. Bu işin yaşı falan yok. Bu hayatta en güzel şey ilim. Ben yaptığıma göre herkes yapabilir. Okudukça kendimi daha mutlu hissediyorum. Üniversite için henüz kafamda bölüm yok. Ama sanata çok ilgim var. Bunun için tasarım gibi bir bölüm okumak isterim." diye konuştu. Önürme, bu süreçte kendisine destek veren çocuklarına ve çevresindekilere teşekkür etti.