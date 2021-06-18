83 yıllık batık gemi tehlikesi geçti

Antalya'nın Konyaaltı Plajı yakınlarında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı "Manissa" adlı kuru yük gemisinin 30 metrelik omurga kısmı denizden çıkarıldı. Gemi, sahile 1,5 metre mesafede olduğu için bu alan yıllardır yüzmeye kapalı beklerken, tatilciler "Lütfen dikkat! Batık var. Yüzmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela ile uyarılıyordu.

