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18 Haziran 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 16:30:00

83 yıllık batık gemi tehlikesi geçti

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Antalya'nın Konyaaltı Plajı yakınlarında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı "Manissa" adlı kuru yük gemisinin 30 metrelik omurga kısmı denizden çıkarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı Plajı yakınlarında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı "Manissa" adlı kuru yük gemisinin 30 metrelik omurga kısmı denizden çıkarıldı. Gemi, sahile 1,5 metre mesafede olduğu için bu alan yıllardır yüzmeye kapalı beklerken, tatilciler "Lütfen dikkat! Batık var. Yüzmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela ile uyarılıyordu.

Etiketler : 83 yıllık batık gemi Antalya Konyaaltı Plajı Manissa
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