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06 Mart 2021 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 19:00:00

8 yıllık hasret konserde bitti! Türkiye'de kavuştular

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Suriyeli piyanist Adnan el-Esmer, ülkesindeki iç savaş nedeniyle annesiyle iki kız kardeşini güvenli olduğu için 8 yıl önce Türkiye'ye gönderdi. 'İnsanlar umutsuz kalmasın' diye ülkesinde müziğe devam eden Adnan, hasret kaldığı ailesine Yunus Emre Enstitüsü'nün sürpriziyle kavuştu.

Suriye'de iç karışıklık öncesi ailesiyle birlikte Azez'de yaşayan piyano sanatçısı Adnan el-Esmer, annesi ve iki kız kardeşini 8 yıl önce Türkiye'ye gönderdi. "Ben de gidersem insanlar müziksiz, dolayısıyla umutsuz kalır" düşüncesiyle ülkesinde kalmayı tercih eden Adnan, 7 ay önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgede kurulan YEE Azez Kültür Merkezi ile tanıştı. Merkez tarafından kurulan müzik gurubuna dahil olan Esmer, burada başından geçen olayları yönetmen Mert Talat Dilekçioğlu'na anlattı.

HIZLICA KONSER ORGANİZE EDİLDİ

Duydukları karşısında duyarsız kalamayan Dilekçioğlu, durumu YEE yetkilileri ile paylaşarak Esmer'in Türkiye'de yaşayan kız kardeşi Sahar el-Esmer'e ulaştı. Esmer ailesini kavuşturmak için gerekli hazırlıkları yapan YEE yetkilileri, Azez ve Afrin'de yaşayan Suriyelilerden oluşan ve aralarında Adnan el-Esmer'in de olduğu müzik, tiyatro ekibiyle Kahramanmaraş Konaklama Merkezi'nde program düzenledi. Esmer'in annesi Hamide ve kız kardeşlerini de Hatay'dan Kahramanmaraş'a getiren YEE yetkilileri, 8 yıldır birbirini görmeyen aileyi bu etkinlikte buluşturdu.

Oğlunu "Kardeşlik Durakları" adlı konserde piyano çalarken gören anne Hamide el-Esmer, gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı Şükriye Tutkun'un "Ayrılık Ayrılık Aman Ayrılık" parçasını seslendirdiği esnada birbirine kavuşan ailenin mutluluğu izleyenleri de duygulandırdı.

Etiketler : Suriyeli piyanist yaşam
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