8 Eylül 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?

KOÇ

Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz, diyet detoks programlarında aşırıya kaçmamak önemli. Beklediğiniz iş fırsatları bulunuyorsa 7 Eylül'deki yeni fırsatlar size şanslı kapıları açacak gibi görünüyor. Haftanın sonuna doğru ilişkilerde özgürlük arayışına dikkat.

BOĞA

Gökyüzü aşkı çağırırken, dostlar, arkadaşlar ve eşinizden gelebilecek destekler söz konusu olacak. Sırlarınızı kimseye açmamanızı öneriyorum. Geçmişte söyledikleriniz de şimdi başkaları tarafından karşınıza sunuluyor olabilir, aman dikkat. 7 Eylül Yeniayıyla beraberliğinizde önemli adımlar atarken, uzak seyahatler planlayabilirsiniz.

İKİZLER

Aile içinde bazı sorunlar, iş hayatınızdaki eleştirilere veya enerjinizi fazlaca zorlamanız sonucunda kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. 7 Eylül civarı ev-ofis değiştirme kararları, ev alma sürecinin içerisine girebilirsiniz. Çocuğunuz ve sağlığıyla ilgili konular da gündeminizde olabilir. Kalbiniz yalnızsa aşk hayatınızda yeni bir yol mu, eski olan aşk acısı mı şimdi karar zamanı olacak, sizler için.

YENGEÇ

7 Eylül haftasıyla iletişim, kısa seyahatler, eğitim planları yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili iletişiminiz artıyor, flörtler kapıyı çalıyor. Arkadaşlar, yeni tanışacağınız kişiler sizi mutlu edecek. Sevdiğiniz kişiyle beraberliğinizde daha mutlu ve uyumlu olurken, aile ve yuva konuları gündemdeyken, aile içi sıkıntılara açıksınız.

ASLAN

Parasal konular Eylül ayında gündeminizde olacak. Gözden kaçırdığınız ödemeleriniz bulunabilir, dikkat. 7 Eylül ile birlikte parasal konularla ilgili şanslı fırsatlar, yeni atılımlar gündemdeyken, ev - aile içerisinde taraf tutanlar arkadaşlarınız ve kardeşlerinizle ilgili problemlerle uğraşabilirsiniz.

BAŞAK

7 Eylül tarihiyle arkadaşlar, dostlardan yana yüzünüz gülerken, beraberliğinizde, evliliğinizde ortak alacağınız kararları almadan önce birbirinize zaman tanımanız oldukça önemli. Kendinizi adeta baştan yarattığınız bir süreci yaşıyorsunuz, tadını çıkarın derim.

TERAZİ

İş hayatı, değişen çalışma arkadaşlarıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. Sağlığınızla ilgili sıkıntılı ortamlar bulunuyor, kalabalık ortamlara katılırken dikkatli olmalısınız. Eğitim, seyahat konularıyla ilgili gündeminiz doluyken, beraberliğinizle ilgili net kararlar vermeden önce kendinizden emin olmak önemli

AKREP

Kalabalık ortamlar ve aktivitelerde bulunacağınız önemli bir zaman dilimindesiniz. Arkadaş ortamınızda gizli sırları duyacağınız, düşmanlıkların arka perdesini anlayacağınız bir zaman diliminden geçmektesiniz. Yurtdışı planları, eğitim hak ve prosedürlerle ilgili zorlanmamak için profesyonel kişilerden destek almalısınız.

YAY

Yöneticileriniz, aile büyüklerinizle ilgili gerilimlere dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçerken, aslında pek çok konunun sizin gelişiminiz olduğunu fark ederek ilerlemek oldukça kıymetli. Zaman zaman iş hayatınızda bunalabilir, bazı hayal kırıklıkları ile karşılaşabilirsiniz. Yabancılar ve kalabalık arkadaş grupları ile seyahat yapmak istiyor olabilirsiniz.

OĞLAK

Uzak yakın seyahatler, eğitimler ve sözleşmeler bu Ay konunuz olacak. Mart ayından bu zamana kadar beklediğiniz gelişmelerin sonucunu alırken, size teslim edilmeyen haklarınızı almaya doğru ilerleyeceksiniz. Kariyerinizdeki çabalarınız, yöneticilerinizle zaman zaman fikir ayrılıklarınız gündeminizdeyken, gerginliklere çok dikkat etmeniz gereken süreçleri gösteriyor.

KOVA

Parasal konularda bir tamamlanma enerjisi sizinle birlikte olacak. Kredi alım, vergi, sigorta işlemlerinden alacağınız paralar ve yapılandırmalar size iyi gelecek. Kariyerinizde uzunca zamandır zorlandığınız konuların geri dönüşümünü almaya başlayabilirsiniz. Yabancılar, hukuki konular ve internet hesaplarınızın hacklenmesiyle ilgili adımlara dikkat etmeniz gerekirken, düşünceleriniz arasında sıkıntılara dikkat etmeniz gerekiyor.

BALIK

Beraberliğiniz, evliliğiniz, dostlarla ilişkileriniz gündeminizde olabilir. Neyi hayal ediyorduk da bulamadık? Geçmişte verilen sözler tutuldu mu? Tüm bunlar gözler önündeyken, özellikle ayın sonundaki Dolunay'da çıkmaza giren konulara şaşıracak ve önceliklerimizi belirliyor olacağız. 7-15 Eylül döneminde nikah, evlilik hazırlıkları yapılabilir. Ev-ofis taşınmaları gündeminizde olabilir.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

