8 asırlık geleneğe, baraj suyu desteği

DENİZLİ'de 8 asırdır sürdürülen 'Sudan Koyun Geçirme Yarışları', Büyük Menderes Nehri'nin kurumaya yüz tutması nedeniyle ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yarışmaların düzenlenebilmesi için Çivril'deki Işıklı Gölü Barajı'ndan Büyük Menderes'e su salınması ya da yarış alanına gölet yapılıp, taşıma suyla geleneğin sürdürülmesi planlanıyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle Büyük Menderes Nehri, özellikle yaz aylarında kuruma noktasına geldi. Nehirdeki su miktarında ciddi azalma yaşanınca, Çal ilçesinde asırlardır düzenlenen 'Sudan Koyun Geçirme Yarışları', iptal ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 847'nci kez yapılması planlanan tarihi geleneğin gerçekleştiği Aşağıseyit Mahallesi'ndeki alanda, su seviyesi oldukça düştü. Onlarca çobanın, 'el koyun' adını verdikleri sürü başı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü, Menderes Nehri'nin soğuk sularına atlayarak karşıya geçmeye çalıştıkları etkinlik için çalışmalar başladı.



Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, her yıl renkli görüntülere sahne olan yarışları düzenlemek amacıyla harekete geçtiklerini belirtti. İlçenin kurak bir dönem yaşadığını söyleyen Akcan, "Son yılların en büyük kuraklığını yaşıyoruz. Büyük Menderes Nehri, büyük ölçüde kurumuş

durumda. Tarım sektörü de çok olumsuz etkilendi. 'Sudan Koyun Geçirme Yarışmaları' ile ilgili Devlet Su İşleri'yle görüşme yaptık. Işıklı Baraj Göleti'nden Büyük Menderes Nehri'ne su bırakılmasını istedik. Bu sayede yarışmamızı yapabileceğiz. Eğer bunu sağlayamazsak,

yarışma alanında bir gölet oluşturup taşıma suyla bu etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz. Bu tarihi geleneği sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.