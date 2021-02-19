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19 Şubat 2021 Cuma 09:55:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 12:07:00

78 ülkeden 2 bin magnet topladı

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BURSA'da fotoğrafçı Resul Gümüş (40), 9 yılda gittiği 78 ülkeden yaklaşık 2 bin magnet aldı.

BURSA'da fotoğrafçı Resul Gümüş (40), 9 yılda gittiği 78 ülkeden yaklaşık 2 bin magnet aldı. Gümüş, 2006 yılında İnegöl Fotoğraf Sanat Derneği'nin kurulmasında öncü rol oynadı. Uçak fobisini 2012 yılında yenen Gümüş, aynı yıl ilk kez yurt dışına gitti. Gümüş, aradan geçen 9 yılda 78 ülkeye seyahat etti. Gümüş, gittiği her yerden magnet aldı. Yaklaşık 2 bin magneti şimdi evinin bir odasında sergiliyor.

'DÜNYANIN 7 HARİKASINI FOTOĞRAFLADIM'

Kendisini gezgin fotoğrafçı olarak tanımlayan Resül Gümüş, "2004 yılından itibaren dijital teknolojiyle beraber fotoğrafçılığı meslek olarak edindim. 2006 yılında İnegöl Fotoğraf Sanat Derneği'ni kurduk ve bir dönem başkanlığını yaptım. Aynı zamanda fotoğraf ve kameramanlık yüksekokul mezunuyum. Şu ana kadar 78 ülke dolaştım. 2012'de ilk olarak yurt dışına çıktım. O yıla kadar uçak korkum vardı, o yıl yendim. 2012'den 2021'e kadar yurt dışında gezilerde fotoğraf çektim. Dünyada aşağı yukarı bütün kıtaları dolaştım. Gezilecek yerlerde de benim için önemli olan fotoğraf çekmemdi, ne çekeceğimdi. Yani gezmek için fotoğraf değil, fotoğraf için gezmek ilkesiyle hareket ettim. Dünyanın 7 harikasını fotoğrafladım. Şu anda gelecek olarak baktığımızda inşallah birkaç tane daha hayalimde olan yere gideceğim. Özellikli Orta Asya, İngiltere ve Arjantin hedefimde olan yerler" dedi.

Gittiği yerlerden magnet almayı çok sevdiğini söyleyen Gümüş, "Gezilerimde fotoğrafçılığın yanında magnet biriktirmeyi ve yöreye özgü hediyelik eşyaları da almayı seviyorum. Böylelikle kendime geniş bir yelpaze edinmiş oluyorum. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin tane magnet aldım. Bunun yanında çeşitli objelerle birlikte neredeyse bir daire parasına maloldular. Aldıklarımı odamda sergilemeye çalışıyorum. İnegöl'de halkımızın göreceği şekilde sergilemek istiyorum" diye konuştu.

'KGB AJANLARINCA SORGULANDIM'

Seyahatlerinde unutulmaz anlar yaşadığını da belirten Gümüş, "2018 yılında dünya kupası için Rusya'ya gittim. Petersburg'dan Murmansk'a 24 saatlik tren yolculuğu ardından KGB ajanları tarafından sorguya alınmaya başlandım. Beni bir odaya götürdüler ve sorular sormaya başladılar. Ben de masumane bir şekilde dünya kupası maçına geldiğimi söyledim ve ikna oldular. İkna olmasalardı sonucu ne olurdu bilmiyordum. İki yanardağa çıktım. Biri Endonezya'daki Bruma Yanardağı, orada çok heyecanlandım. Sesi her an patlayacakmış hissi veriyor. Orada dronla da çekim yaptım" ifadelerini kullandı.

ÇİN SEDDİ'NE BAYRAK ASTI

Uzak doğu seyahatini unutmadığını kaydeden Gümüş, "Benim ideallerimden biri Çin Seddi'ni çekmekti. Turla gittim. Orada Türk bayrağı asmak ve atalarımızı temsil etmek nasip oldu" dedi.

Etiketler : resul gümüş magnet koleksiyon
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