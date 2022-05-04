04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00:00
75'inci yılda nikah tazelediler
Ordu'da, 47 torunlu Hamdiye (87) ve Mehmet (88) Akyol çifti, evliliklerinin 75'inci yıl dönümünü Ramazan Bayramı'nda çocuklarının düzenlediği sürpriz organizasyonla nikah tazeleyerek kutladı.
Ordu'da, 47 torunlu Hamdiye (87) ve Mehmet (88) Akyol çifti, evliliklerinin 75'inci yıl dönümünü Ramazan Bayramı'nda çocuklarının düzenlediği sürpriz organizasyonla nikah tazeleyerek kutladı. Çift, dans ederek yarım asrı aşan birlikteliklerini pekiştirdi.