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15 Ekim 2021 Cuma 11:16:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 11:16:00

7 yıllık cinayette katil zanlısı kendisi çıktı

Kaynak: DHA

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7 yıl önce Kayseri'de işlenen Cemal Uzun cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Cemal Uzun'un eşi, kardeşi ile yengesi gözaltına alınırken, katil zanlısı kardeş Nuri Uzun'un daha önce Müge Anlı'ya başvurduğu ve Cemal Uzun'un katilini aradığı ortaya çıktı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun (40) cinayetinde eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun gözaltına alındı. Şüphelilerden Nuri Uzun'un cinayetin ardından bazı televizyon programlarına çıkarak ağabeyi Cemal Uzun'u öldüren kişilerin yakalanmasını istediği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre; olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un (40) evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı. Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Cemal Uzun, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

YAKLAŞIK BİNE YAKIN KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açtı. Ekipler, Kayseri genelinde yaklaşık bine yakın kişi ile yüz yüze görüşme yaptı. Aile üyeleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, öldürülen Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun'un şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

KARDEŞİNİN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTEMİŞ

Şüpheliler, ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, 'kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli yağma' suçlamasıyla Sarıoğlan Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, cinayetin şüphelilerinden Nuri Uzun'un bazı televizyon programlarına çıkarak ağabeyi Cemal Uzun'u öldüren kişilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı.

Etiketler : Cemal Uzun Fadime Uzun Nuri Uzun Nejla Uzun
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