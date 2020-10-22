7 yaşındaki Hasret'in çığlıklarına koştular! Bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı
Kaynak: DHA
İstanbul Esenyurt'ta apartman girişindeki demir kapının parmaklıkları 7 yaşındaki Hasret Meriç'in bileğine saplandı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Küçük kız, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı. Olaya şahit olan kızın yakınları gözyaşı döktü.
Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1185'inci Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Arkadaşları ile oynayan Hasret Meriç, oturdukları apartmanın giriş kapısına tırmanmak istedi, ayağı kayan kızın sağ el bileğine kapının demir parmaklıkları saplandı.
Meriç'i havada sağ elinden asılı şekilde apartman kapısında gören çevredekiler, onu tutarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı.
Olaya şahit olan kızın yakınları gözyaşı döktü. Hasret Meriç, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.
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