İŞYERİNDE FENALAŞTI

Düzce'de uzun süre yerel televizyonlarda kurgu ve montaj yaptıktan sonra TV100 televizyonunda kurgu şefi olarak görev yapmaya başlayan Serpil Yıldırım (35), yaklaşık 15 gün önce işyerinde fenalaştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldırım, yoğun bakımda tedaviye alındı. Bir süredir yaşam savaşı veren Yıldırım'ın ailesine 3 gün önce beyin ölümünün gerçekleştiği haberi verildi.

'BAĞIŞLADIĞINI BİLMİYORDUK'

Sağlığında organlarını bağışlayan Serpil Yıldırım'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından dün Düzce'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Serpil Yıldırım'ın ağabeyi Zeki Yıldırım, "Organlarını bağışladığını bilmiyorduk. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini bize söylediklerinde, organ bağışı için biz 3 kardeş de prensip olarak 'Evet' dedik. İnsanlara can oldu, birilerine nefes oldu" dedi.

YARDIM ETMEYİ SEVERDİ



Serpil Yıldırım'ın ağabeyi Zeki Yıldırım "Kardeşim birilerinde yaşıyor. Zaten yardım etmeyi çok severdi. Tüm canlıları severdi. Nakil olan kişileri söylemiyorlar. Onların vücudunda tekrar hayat buldu. Biz de bununla teselli buluyoruz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.