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22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:17:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:17:00

7 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, İç Batı Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sağanak Meteoroloji
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