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23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:46:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:46:00

7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören vefat etti

Kaynak: AA

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Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, yoğun bakıma alınmıştı. Yaşanan son gelişmelere göre, Rasim Özdenören'in, vefat ettiği öğrenildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti.

'7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl Kovid-19'a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

Rasim Özdenören, 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Şair Alaaddin Özdenören ile ikiz kardeştir. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya çok meraklıydı.

Çocukluk döneminde farkı şehirlerde ikamet etti. Rasim Özdenören, ilk ve orta öğrenime bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem Malatya'da, bir dönem ise Tunceli'de devam etti. Lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu.

1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak ve yüksek lisans yapmak amacı ile Amerika'ya gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Rasim Özdenören, 1971'de Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak göreve başladı.

1975'te Kültür Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olan Rasim Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevine devam etti. Daha sonra yazar olabilmek maksadı ile görevinden ayrıldı.

1980'de Kültür Bakanlığı'ndaki görevine geri dönen Rasim Özdenören, 1981'de Yayın Temsil Dairesi Başkanı oldu. Alanında sürekli bir yükselme kaydeden Özdenören, 1984'te Genel Sekreter Yardımcısı, 1988'de ise Genel Sekreter olarak çalışmalar yürüttü.

2004'te ise emekliye ayrıldı.

ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

Özdenören'in yazdığı hikayeler birçok filme uyarlandı. Bunun akabinde, film yarışmalarında jüri özel ödül sahibi oldu. Başarılı yazar Rasim Özdenören başarılarından ötürü çok sayıda ödüle layık görüldü. İşte onlardan bazıları:

1979 - Türkiye Milli Kültür Vakfı Fikir Alanında Jüri özel Ödülü

1984 - Türk Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü

1987 - Türk Yazarlar Birliği Deneme Ödülü

2015 - T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

2016 - Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü

RASİM ÖZDENÖREN ESERLERİ

Özdenören'e ait kitaplar şunlardır:

1967 - Hastalar ve Işıklar (Öykü)

1967 - Destanlar ve Işıklar (Deneme)

1973 - Çözülme (Öykü)

1977 - Çok Sesli Bir Ölüm (Öykü)

1977 - Çarpılmışlar (Öykü)

1977 - İki Dünya (Deneme)

1979 - Gül Yetiştiren Adam (Öykü)

1983 - Denize Açılan Kapı (Öykü)

1985 - Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (Deneme)

1985 - Yaşadığımız Günler (Deneme)

1986 - Ruhun Malzemeleri (Deneme)

1987 - Çapraz İlişkiler-Dış Politika Yazıları (Deneme)

1987 - Kafa Karıştıran Kelimeler (Deneme)

1987 - Yeniden İnanmak (Deneme)

1987 - Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı (Deneme)

1988 - Müslümanca Yaşamak (Deneme)

1988 - Red Yazıları (Deneme)

1996 - Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti (Deneme)

1997 - Acemi Yolcu (Deneme)

1997 - Ben ve Hayat ve Ölüm (Deneme)

1997 - İpin Ucu (Deneme)

1998 - Kent İlişkileri (Deneme)

1999 - Kuyu (Öykü)

1999 - Köpekçe Düşünceler (Deneme)

1999 - Yüzler (Deneme)

2000 - Hışırtı (Öykü)

2000 - Ansızın Yola Çıkmak (Öykü)

2000 - Eşikte Duran İnsan (Deneme)

2002 - Yazı, İmge ve Gerçeklik (Deneme)

2002 - Toz (Öykü)

2003 - Aşkın Diyalektiği (Deneme)

2004 - Düşünsel Duruş (Deneme)

2009 - İmkansız Öyküler (Öykü)

Özdenören'in çevirisine imza attığı bazı eserler ise şöyle:

1964 - Hayvan Çiftliği (George Orwel)

1967 - İslam‟da Devlet Nizamı, Hukuk (Mevdudi)

1967 - İslam Devletinde Mali Yapı Ekonomi (S. A. Sıddıki)

Etiketler : rasim özdenören vefat 7 güzel adam
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