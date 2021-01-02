7 bin lira için acı çekiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üzerine kaynar su dolu çaydanlığın devrilmesiyle vücudu tamamen yanan 10 aylık Yusuf Taha 4 ameliyat oldu. Şimdi de, iyileşmesi için bası giysisi gerekiyor. Baba Hüseyin Meral, 10 bin TL maliyeti olan bası giysisinin 3 bin TL'sinin SGK tarafından karşılandığını belirterek, geri kalan miktar için yardım istedi.



Bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Meral, “Bu giysi olmazsa derisinin tekrar soyulma riski var. Doktor, sıkıntı olacağını söyledi. Doktor bize, 'Deri dökülebilir, tutmayabilir. Çocuğa ilerde büyük sıkıntı olur' dedi. Şu anda bir kolunu tam kaldıramıyor. Ayağı da aynı şekilde sıkıntılı. Sıkıntımız çok büyük" diye konuştu.