69 yılını geride bıraktı, kuzusunu bırakamadı

Harabeye dönen evde yaşamını sürdüren Özkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin 'huzurevine yerleştirelim' teklifini koçunu da götürmek şartıyla kabul etti.

Özkan, yavruyken kendisine hediye edilen ve o günden beri yanından ayırmadığı koçuyla birlikte huzurevine yerleştirilecek. 69 yıllık evini, hatıralarını bırakarak huzurevine yerleşecek olan Ali Özkan, “Ufacıktı bu koç bana geldiğinde onu büyüttüm. Onun dışında kıymetli bir şeyim kalmadı" dedi.