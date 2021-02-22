65'inde meslek sahibi oldu, hastalıkları unuttu

Evde sıkılan Nazire Teyze, salgın öncesi katıldığı mantar yetiştiriciliği kursundan öğrendiklerini uygulamaya soktu. 35 metrekarelik alanda mantar yetiştirmeye başlayan ve ilk hasadında 1200 kilogram ürün elde eden Nazire Teyze, "Bu iş sayesinde moralim düzeldi. Artık ne zaman hasta olacağım diye düşünmüyorum" dedi.



Nazire Gelir, salgın tedbirleri kapsamında uzun süre evinde kaldığını ve bu süreçte sıkıldığını anlattı. Koronavirüs sürecinden önce belediyenin açtığı mantar yetiştiriciliği kursuna katıldığını aktaran Gelir, öğrendikleri doğrultusunda bu alana yönelmeye karar verdiğini söyledi. Gelir, mantar yetiştirmeye başladığını dile getirerek, "Bu iş sayesinde hem hava alıyorum hem de moralim düzeldi. Artık ne zaman hasta olacağım diye düşünüyordum. Şimdi ne zaman büyüyecek diye mantarı düşünüyorum." diye konuştu.

Toprakla uğraşmayı çok sevdiğini belirten Gelir, yaklaşık 45 gün sonra ilk yetişen mantarların hasadını ailesiyle yaptığını, elde ettiği ürünü kooperatife verdiğini, bu sayede de ev ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.