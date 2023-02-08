VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 13 kamyonluk insani yardım konvoyu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli deprem
İtalya depremzedeler için Türkiye'ye sahra hastanesi gönderecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor
65 yaşındaki depremzede enkazdan sağ çıkarıldı
Malatya'da 45 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yönelik İstanbul'dan
Bakan Yanık'tan kayıp çocuk açıklaması
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 896 vatandaşımızı kaybettik, 400 yaralımız var
İsrail'den gelen arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarına başladı
10 ili kapsayan OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı
İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye'ye yardım uçağı gö...
KKTC ekipleri Adıyaman'da anne ile 2 çocuğunu enkazdan çıkardı
AFAD uyardı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin
9 aylık hamile kadın 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Depremde yaralanan 51 kişi İstanbul'a getirildi
Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı
Batı Balkan ülkeleri Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı
Depremden 40 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Kanadalı GSM firmaları Türkiye aramalarını ücretsiz yaptı
Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil
Baykar'dan deprem bölgesine 105,7 milyon liralık yardım malzemesi desteği
BM'de Kahramanmaraş merkezli depremler ele alındı
4 ülke başbakanından Başkan Erdoğan'a taziye telefonu
08 Şubat 2023 Çarşamba 02:08:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 02:08:00

65 yaşındaki depremzede enkazdan sağ çıkarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Esenler Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi (ESKAT), Adıyaman'da göçük altında kalan 65 yaşındaki kişiyi, depremden 42 saat sonra kurtardı.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da görev yapan personel, Gölbaşı Kandırmaz mevkisindeki 3 katlı binanın enkazı altında kalan 65 yaşındaki Salih Kuşpınar'ı kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 3 saat uğraşan ekipler, depremin üzerinden geçen 42 saatin sonunda Kuşpınar'ı enkazdan sağ olarak çıkardı.

Etiketler : Adıyaman Deprem Arama-Kurtarma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX