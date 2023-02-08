65 yaşındaki depremzede enkazdan sağ çıkarıldı
Kaynak: AA
Esenler Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi (ESKAT), Adıyaman'da göçük altında kalan 65 yaşındaki kişiyi, depremden 42 saat sonra kurtardı.
Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Adıyaman'da görev yapan personel, Gölbaşı Kandırmaz mevkisindeki 3 katlı binanın enkazı altında kalan 65 yaşındaki Salih Kuşpınar'ı kurtarma çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 3 saat uğraşan ekipler, depremin üzerinden geçen 42 saatin sonunda Kuşpınar'ı enkazdan sağ olarak çıkardı.
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