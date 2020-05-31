65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

İSTANBUL



Serbestlik çerçevesinde dışarı çıkan vatandaşlar, park ve sahillerde zaman geçirdi.

14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başlayan 65 yaş ve üstü kişilerin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Eyüpsultan'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yeşil alanlarda ve parklarda dinlendi, birbirleriyle sohbet etti, yürüyüş ve spor yaptı.

Bazı vatandaşlar da izinli oldukları saatleri Fatih'teki yeşil alanlarda dinlenerek geçirdi.

Taksim Meydanı'ndaki banklarda dinlenenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Beşiktaş'taki vatandaşların bir bölümü Beşiktaş İskelesi'nde denizi izlemeyi tercih etti, bazıları da Ortaköy sahilinde yürüdü. Maçka Parkı'nda gazete okuyan ve banklarda dinlenen vatandaşlar da olduğu görüldü.

ANADOLU YAKASI



Anadolu Yakası'nda da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise gezmek için yakınlarındaki cadde ve parkları tercih etti.

Bazı vatandaşlar, Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar'daki sahillerde yürüyüş yaparken, bazıları da Ümraniye'deki parklarda dinlenmeyi tercih etti.

Dışarı çıkan kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimisinin de bisiklete bindiği görüldü. Bazı yaşlı vatandaşların fırın ve tatlıcıların önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yaptığı gözlendi.

Bazı vatandaşlar koşu yaparken, bazıları da yanında getirdiği topla egzersiz yaptı.

KONYA



Konya'da 65 yaş üzeri ve kronik hastalar sokağa çıkarak güneşli havanın keyfini yaşadı.

Bazı yaşlılar gezmeyi tercih ederken bazıları ise arkadaşları veya yakınları ile sohbet etti.

AKSARAY



Aksaray'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Maske ve eldiven kullanarak sokağa çıkan yaşlılar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde sosyal mesafeye dikkat ederek güzel havanın keyfini çıkardı.

Bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı.

AFYONKARAHİSAR



Afyonkarahisar'da da saat 14.00 itibarıyla Kent Meydanı başta olmak üzere park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı.

Maskelerini takarak sokağa çıkan yaşlılar, sosyal mesafeyi koruyarak parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

EDİRNE



Havanın yağışlı olması nedeniyle bazı yaşlılar evde kalmayı tercih ederken bazıları da şemsiye altında sosyal mesafe kuralına uyarak park ve bahçelerde zaman geçirdi, yürüyüş yaptı.

Edirne'de emekli öğretmen 86 yaşındaki Cemali Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarıda bulunmanın güzel olduğunu söyledi.

Sokağa çıktığında maskesini takarak önlemini aldığını belirten Göksu, "Önemli olan sokakta olmamız değil, sağlıklı kalabilmemiz. Sağlığımız için evde severek vakit geçiriyoruz. Yeter ki bundan sonra da kurallara uyalım. Yeni bir hastalık yaşamayalım." dedi.

KIRKLARELİ



Kırklareli'nde de 65 ve üstü yaş ile kronik hastalar sokağa çıkarak güneşli havanın keyfini yaşadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görülen yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Festival Alanı'na akın etti.

Bazı yaşlılar yürüyüş yaparken, bazıları ise banklarda oturarak tanıdıkları ile sohbet etti.

TEKİRDAĞ



Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı yaşlılar sahilde yürüyüş yaparken bazıları evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.

Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

BURSA



Bursa'da, istisna uygulaması çerçevesinde dışarı çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami civarında gezdi. Güneşli havada kent genelindeki park ve bahçelerde de yürüyüş yapan Bursalıların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Eskişehir'de bazı bölgelerde, saat 14.00'den itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçilerden dolayı kısmen hareketlilik yaşandı. Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan vatandaşlar, güneşli havada gezmenin tadını çıkardı.

Balıkesir'de bazı vatandaşlar banklarda oturarak temiz hava almayı tercih etti.

Çanakkale'de, Kordon Boyu'ndan Çarşı Caddesi yönüne giden yolda sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü. Güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlar maske takarak salgın konusunda önlemlerini sürdürdü.

Kütahya'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda gezip hava aldı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları kentin tarihi Germiyan Sokağı'nda yürüyüş yaptı, kimileri de cami avlularında sohbet etti.

TRABZON



Trabzon'da saat 14.00'ten itibaren dışarıya çıkan vatandaşların tercihi, Atatürk Alanı ve Meydan Parkı oldu.

Uzun Sokak ve Maraş Caddesi'nde gezerek parklarda dinlenen vatandaşların, maske kullanımına dikkat ederek sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de dışarı çıkan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı hatırlatmasında bulundu.

ORDU



Ordu'da kendileri için belirlenen saatte dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sahil ve parklarda bir süre yürüdü.

Kimi vatandaşlar bisiklet sürerken kimisi ise ağaç gölgesinde gazete okumayı tercih etti.

Maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görülen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

GİRESUN



Giresun'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, bir hafta sonra yeniden dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar Gazi Caddesi, meydanlar ve sahilde yoğunluk oluşturdu.

Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

ARTVİN



Artvin'de dışarı çıkan vatandaşların tercihi, Çoruh Nehri kıyısı ile Atapark ve Kültür Sokak oldu.

Vatandaşlar buralarda yürüyüş yaparak, ağaç gölgelerinde serinleyip zaman geçirdi.

Öte yandan dışarı çıkan vatandaşlarının büyük oranda maske taktığı gözlendi.

Cafer Okur, havanında güzel olmasını fırsat bilerek yasağın geçici süreliğine kalkmasıyla dışarıda dolaştığını belirterek, "İki aydan fazladır sürekli evdeyiz. Dışarı çıkmak iyi geliyor. İnşallah bu salgın biter de bu güzel şehirde rahatlıkla gezip eş dostla oturur kalkarız." dedi.

RİZE



Rize'de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, bir haftanın ardından sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Havanın güzel olması nedeniyle sokağa çıkan çok sayıda vatandaş, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda gezerek vakit geçirdi.