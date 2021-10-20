65 yaş üstüne grip aşısı tanımlandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır" dedi.