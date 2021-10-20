65 yaş üstüne grip aşısı tanımlandı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı. Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.
Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır" dedi.
Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum. pic.twitter.com/Hu4uASTy1Y
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2021