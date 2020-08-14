65 yaş üstü için verilen 'Sokağa çıkma kısıtlaması' ertelendi
Kaynak: AA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas Valiliği tarafından 65 yaş üstü vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.
Valilikten yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır." denildi.
Sivas'ta, dün, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgının etkilerinden korunmaları amacıyla saat 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarının yasaklandığı açıklanmıştı.
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