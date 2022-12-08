VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marketlerde fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Tarım Kredi'den 'pahalılık' iddialarına yalanlama
Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
Bakan Akar: Terör iltisaklı yapıların faaliyetleri durdurulmalı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiler dahilinde artış kaydetti
TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız
Mevlana Çay Genel Müdürü Adem Aydın: Marka ihlali sorununu yargıya taşıdık
Çin, çok kutuplu dünyaya geçiş için Orta Doğu'da stratejik ortaklıklar hedefliyor
İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi
Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, bazı hükümlüler için af yasası imzaladı
Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
Terörden arındırılan Gabar'dan petrol fışkırdı
"Türkiye önemli bir partner"
Hudut kartalları sınırda kuş uçurtmuyor! Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Hatay'da 4 adet el bombası ele geçirildi
Türkiye'den kardeş ülkeye gönderildi
Aliyev: Arnavutluk ile ilişkilerimiz güçleniyor ve yeni fırsatlar doğuyor
AB'den itiraf gibi açıklama: O yeteneklere sahip değiliz
"Gençliğin ve inovasyonun gücüyle Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacağız "
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas deplasmanında
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluğa inanıyor
Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Sözleşmeli üretimi gerekirse stratejik ürünlerde zorunlu hale getirec...
08 Aralık 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 17:00:00

61 yaşında 4. üniversiteyi okuyor

ABONE OL

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan İşcan (61), aynı zamanda ERÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde İktisat Bölümü'nde okuyor.

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan İşcan (61), aynı zamanda ERÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde İktisat Bölümü'nde okuyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu olan İşcan, "Sosyal bilimlerde eksiğim olduğunu düşünerek Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdim" dedi.

Etiketler : 61 yaşında Prof. Dr. Kaan İşcan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Karan ile çocuk oldular

Karan ile çocuk oldular
Taburcu oldu

Taburcu oldu
‘El Turco'nun çekimleri durdu

‘El Turco'nun çekimleri durdu
Kadının gücü var

Kadının gücü var
Aşk dolu kutlama

Aşk dolu kutlama
Maden emekçilerini unutmadı

Maden emekçilerini unutmadı
"Şarkılarımı korkarak yayınladım"

"Şarkılarımı korkarak yayınladım"
Z kuşağı rap müzik dinliyor

Z kuşağı rap müzik dinliyor
Bella Hadid benzetmesi

Bella Hadid benzetmesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX