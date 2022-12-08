61 yaşında 4. üniversiteyi okuyor

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan İşcan (61), aynı zamanda ERÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde İktisat Bölümü'nde okuyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu olan İşcan, "Sosyal bilimlerde eksiğim olduğunu düşünerek Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdim" dedi.

