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05 Ocak 2022 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 18:30:00

60 km'den geldi 30 dakikada buldu... Kurtarmada bir ilk

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Bayraktar İHA, ilk kez terörle mücadele ve doğal afetlerin dışında, gece mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasında kullanıldı. Aydın'dan havalanan İHA, 1.5 saatte ulaştığı Uludağ'da 30 dakikada sonuca ulaştı.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN YOLUNU KAYBETTİ

Antalya'dan, Bursa'ya gelen Türk asıllı Danimarka vatandaşı Yusuf Sepehizade, 2021 yılının son günü Uludağ'da bir süre yürüyüş yaptıktan sonra yolunu kaybetti. Sepehizade'nin saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD, JAK ve Anda Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. Türkçesinin iyi olmaması nedeniyle ekiplerin İngilizce konuşarak iletişim kurdukları Yusuf Sepehizade'ye, sürekli hareket halinde olduğu için ulaşmakta zorluk yaşandı.

ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE BULUNDU

Bölgenin dağlık havanın da soğuk olması sonucu Bursa Valiliği, kayıp gence ulaşmak için Ankara'dan İHA istedi. Bunun üzerine Aydın'dan havalanan İHA, 1,5 saat sonra Bursa semalarına geldi. İHA, saatlerdir aranmasına rağmen bulunamayan Yusuf Sepehizade'yi, Uludağ'ın eteklerinde olan Kestel İlçesine bağlı Alaçam ile Gavurpınarı mevkiinde tespit etti. Koordinatlarını bildirip, canlı görüntüsünü gönderdiği JAK ekipleri, 30 dakika içinde kayıp gence ulaştı.

KULAKLARINA İNANAMADI!

Yetkililer, "İHA'nın görüntülerinden, kaybolan kişinin hareketlerini canlı olarak izliyorduk. Kendisine telefon açıp, 'Şu an kalktın. Elini salladın. Havaya bakıyorsun' dediğimizde kulaklarına inanamadı. 'Beni nasıl görüyorsunuz?' diye sorduğunda, 'Türk İHA'sı Bayraktar ile' cevabını verdik" dedi.

Etiketler : antalya bursa türk uludağ
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