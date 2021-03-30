Özgürlük asansörü

Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nde yaşayan emekli Şefik Şahan Gürcü, çeşitli hastalıklar nedeniyle 6 yıl önce yürüme yetisini kaybetti. Eşi vefat eden ve kızı Zeliha ile girişi 1 metre yükseklikte olduğu için merdivenle çıkılan kendilerine ait müstakil evde yaşayan Gürcü, yürüyemediği için evden dışarı çıkamadı. Hastalandığı zamanlarda komşuları tarafından battaniyeye konularak taşınan Gürcü, çocuklarının evden taşınma yönündeki teklifini de geri çevirdi.



KOMŞULARIYLA HASRET GİDERDİ

Yaşadığı evde, 1991 yılında vefat eden eşi ile hatıraları olduğunu belirten Gürcü, 6 yıl boyunca sokağa hasret kaldı. Kızı Zeliha Gürcü, Belediye Başkanı Fatma Şahin'e babasının durumunu anlattı. Belediye ekipleri, evin girişinden dışarı özel asansör yaptı. Asansörün yapılması ile Şefik Şahan Gürcü, tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkabildi. Sevinç gözyaşı döken Gürcü, "Dünyalar benim oldu. Artık istediğim zaman çıkıp, komşularımla sohbet edebileceğim" dedi.

EVE GELENLERE DIŞARIYI SORUYORDU

Babasının yürüme yeteneğini kaybetmesiyle 6 yıldır eve hapsolduğunu anlatan Zeliha Gürcü, "Babam yıllardır evimizin bahçesine inemiyordu. Asansör yapıldığı gün bahçeye indi ve oturdu. Babam asansör yaptırılmadan önce eve gelenlere dışarıyı, çarşıyı ve havanın nasıl olduğunu soruyordu" diye konuştu.