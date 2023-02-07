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07 Şubat 2023 Salı 19:24:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 19:24:00

6 yaşındaki Eymen enkazdan 37 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Hatay'da 6 yaşındaki küçük Eymen enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki küçük Eymen'i ekipler enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtardı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Merkez üssü Kahraman olan ve 10 ili etkileyen depremin en çok sarstığı illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri göreve başladı. Ekipler, saat 17.50 sıralarında Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak kurtardı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : hatay eymen deprem

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