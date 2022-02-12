6 kıtada 90 evlat

KUR'AN KURSUNDA ÖĞRETİCİLİK YAPTI



Konya'da yaşayan Fatma ile Osman Serter çifti, tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine çift kendilerini hayır işlerine adadı. Başka çocuklara faydalı olma gayretiyle evlat hasretini dindirmeye çalışan Fatma Serter, bir Kur'an kursunda 20 yıl öğreticilik yaptı.

Osman Serter "Biz hiçbir zaman evladımız yok diye üzülmedik ama şimdi 90 evladımız var. Şimdi bir sürü evladımız var" diye konuştu.

Fatma Serter, yetimlerin barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamanın tarifsiz mutluluklar yaşattığını söyledi.

ÜLKEDEN ÇOCUĞA YARDIM ELİ UZATTI



Eğitim verdiği çocuklara hep anne şefkatiyle yaklaşan Serter, 10 yıl önce İHH İnsani Yardım Vakfı'nın bir programına katıldı. Serter, 6 kıtada 51 ülkede yürütülen yetim çalışmalarını duyunca bir yetimin bakımını üstlendi. Baktığı yetim sayısını her yıl artıran Serter, şimdi 90 yetime annelik yapıyor.

Ayda ortalama 60 kumbara dağıtan Serter çifti, 15 günde bir de kumbaraları yetimlerine ulaştırmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı'na teslim ediyor.