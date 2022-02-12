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12 Şubat 2022 Cumartesi 21:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 21:30:00

6 kıtada 90 evlat

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Çocuk sahibi olamayan 63 yaşındaki Fatma Serter, dünyanın dört bir tarafında el uzattığı 90 yetimle annelik özlemini gidermeye çalışıyor. Hayırsever kadın "Allah'ım dünyanın her bir tarafından bana evlat bağışladı" diyor.

KUR'AN KURSUNDA ÖĞRETİCİLİK YAPTI

Konya'da yaşayan Fatma ile Osman Serter çifti, tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine çift kendilerini hayır işlerine adadı. Başka çocuklara faydalı olma gayretiyle evlat hasretini dindirmeye çalışan Fatma Serter, bir Kur'an kursunda 20 yıl öğreticilik yaptı.

Osman Serter "Biz hiçbir zaman evladımız yok diye üzülmedik ama şimdi 90 evladımız var. Şimdi bir sürü evladımız var" diye konuştu.

Fatma Serter, yetimlerin barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamanın tarifsiz mutluluklar yaşattığını söyledi.

ÜLKEDEN ÇOCUĞA YARDIM ELİ UZATTI

Eğitim verdiği çocuklara hep anne şefkatiyle yaklaşan Serter, 10 yıl önce İHH İnsani Yardım Vakfı'nın bir programına katıldı. Serter, 6 kıtada 51 ülkede yürütülen yetim çalışmalarını duyunca bir yetimin bakımını üstlendi. Baktığı yetim sayısını her yıl artıran Serter, şimdi 90 yetime annelik yapıyor.

Ayda ortalama 60 kumbara dağıtan Serter çifti, 15 günde bir de kumbaraları yetimlerine ulaştırmak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı'na teslim ediyor.

Etiketler : fatma serter osman serter annelik anne şefkati ihh insani yardım vakfı yardım
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