6. İstanbul Publishing Fellowship başlıyor

Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul'a taşıyan İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları) 6. yılına yeniliklerle giriyor. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak bu yıl karma bir şekilde yapılması kararlaştırılan organizasyonda hem "online" görüşmeler gerçekleştirilecek hem de sınırlı sayıda katılımcı ile sağlık koşullarının sağlandığı fiziki görüşmeler planlanıyor.



Programa bu yıl 120 ülkeden 869 başvuru gerçekleşirken yurtiçinden ise 147 başvuru yapıldı. İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 60 ülkenin başvurusu onaylandı ve 140'ı yerli olmak üzere 345 yayımcının katılımı kabul edildi. Yurtdışından 90'ı aşkın katılımcı İstanbul'da yüz yüze görüşmeler için bulunacakken 80 kadar yayımcı ise 'online' bir şekilde katılacak.

BU YIL AZERBAYCAN EDEBİYATI MASAYA YATIRLACAK

Bu yıl organizasyonun getirdiği en büyük yenilik bir ülkenin yayımcılığının ve edebiyatının merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği 'odak ülke' çalışması oldu. Bu düşünceden hareketle Türkçe'nin ne denli köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası bir ilgi uyandırma amacıyla 6. İstanbul Publishing Fellowship'in 'odak ülke'si Azerbaycan seçildi. Azerbaycanlı yayıncıların yanı sıra şair ve yazarların konuk edildiği programda Azerbaycan edebiyatı ve yansımaları ile ilgili birçok seminer ve etkinlik gerçekleştirilecek.

İLK KEZ "İSTANBUL TELİF ÖDÜLLERİ" VERİLECEK

Yine bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer uygulama ise yayıncılık dünyasında etkili görülen kurumlara verilecek olan; İstanbul Telif Ödülleri. Türkçe'den yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek; sektörün gelişimine, kültürel işbirliğine ve tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını ve başarıları ödüllendirmek amacıyla İstanbul Valiliğinin himayelerinde bu yıl ilk kez İstanbul Telif Ödülleri verilecek. İstanbul Ticaret Odası'nın da katkı sunduğu ödül için 26 ülkeden 52 başvuru gerçekleşti.

İstanbul Telif Ödülleri seçici kurulu yarışmaya başvuran yayınevleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. 9 Mart Salı akşamı gerçekleştirilecek ödül töreni ile ödüller sahiplerini bulacak. Sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye $10.000, ikinciye $6.000, üçüncüye ise $4.000 değerinde telif alışverişinde kullanılacak çek verilecek. Bunun yanı sıra İstanbul Ticaret Odası özel ödülü ise bir diğer verilecek ödüller arasında.

9-10-11 MART'TA İSTANBUL YİNE YAYIMCILIK DÜNYASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile yürütülen Basın Yayın Birliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'nın katkı sunduğu organizasyon pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli sağlık önlemleri ile birlikte 9-10-11 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Organizasyonun etkinlik takvimi ise şöyle;

9 Mart 2021 Salı

09:30-10:30 Açılış Programı

Keynote speaker - Ord. Prof. İsa Habibbeyli - Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkan Yrd. Milletvekili

10:30 - 11:15 Fiziki Seminer

"Pandemi Sonrası Yayıncılığın ve Telif Fuarlarının Geleceği"

Moderatör: Mustafa Doğru –TBYM Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of TBYM Board of Directors

Konuşmacılar: Juergen Boss - Ulusulararası Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü (online)

Bachar Chebaro -Arap Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri / Secretary General of Arab Publishers Association

Daniel Mesino - Harper Collins México

11:15-11:30 Kahve arası

11:30 – 12:30 B2B Fiziki Profesyonel Görüşmeler

11:30 – 23:30 B2B Online Profesyonel Görüşmeler

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 17:30 B2B Fiziki Profesyonel Görüşmeler

15:00-16:30 Odak Ülke Azerbaycan Standında Milli İkramlıklar

17:30 – 18:30 Online Seminer

Doğu ve Batın Edebiyatında Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı ve Dünyadaki Yansımaları

Moderatör: Nurane Tağıyeva (Bakü Yunus Emre Enstitüsü Kültür ve Sanat Koordinatörü)

Konuşmacılar: Akşin Yenisey (Gazeteci-Yazar)- Bağımsızlık Dönemi Azerbaycan Şiirinde Edebi Akımların Varlığı ve Yokluğu

Dr. Mehdi Genceli (Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğr. Üyesi)- Yirminci Yüzyılın İlk Çeyreğinde Azerbaycan-Türkiye Edebi İlişkileri

Ramil Ahmed (İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi)- 1990 sonrası Azerbaycan Edebiyatında Roman ve Öykü

19:30 – 20:45 Gala Yemeği - (Azerbaycan Mutfak Seçkisi)

20:10-20.30 Azerbaycan Canlı Müzik Performansı

20:30-20:45 İstanbul Telif Ödülleri Töreni

10 Mart 2021 Çarşamba

00:00 – 09:30 B2B Online Profesyonel Görüşmeler

09:30 - 10:30 Fiziki Seminer

Azerbaycan Edebiyatı ve Dünya Dillerine Tercümesi

Moderatör: Selçuk Karakılıç (Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü / Director of Baku Yunus Emre Institute)

Konuşmacılar: Ord. Prof. Dr. İsa Habibbeyli – (Akademisyen, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasının (Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisinin) Başkan Yardımcısı, Millet vekili, AMEA Nizami Gencevi adına Edebiyat Enstitüsü Başkanı) - Büyük Azerbaycan Şairi Nizami Gencevi Yılı" ve Nizamişinaslık Yayınları

Dr. Mehman Hasanlı - Akademisyen-Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi-Nizami Gencevi adına Edebiyat Enstitüsü Bilimsel Sekreteri) - Dünya Dillerinde Azerbaycan Romanı

Azad Ağaoğlu (Yazar / Writer) - 1950'den Günümüze Azerbaycan Edebiyatının bir Portresi

10:30 - 11:15 Fiziki Seminer

Gerçek Kurmacayla Buluşunca: Cengiz Abdullayev Polisiyesi

Konuşmacı: Çingiz Abdullayev – (Azerbaycanlı dedektif yazarı, Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Yazarı, Azerbaycan Yazarlar Birliği Sekreteri, Hukuk Doktoru) - Kardeş Ülke, Sınırları Aşan Polisiye: Cengiz Abdullayev Kitaplarını Anlatıyor

Nazlı Berivan Ak- (April Yayıncılık) - Gerçek nerede biter, kurgu nerede başlar? Dünya yayıncıları ne arıyor, farklı dillerin polisiye severleri ne okuyor, Türkiye ve Azerbaycan ne üretiyor?

11:15-11:30 Kahve arası

11:30 – 12:30 B2B Fiziki Profesyonel Görüşmeler

11:30 – 23:30 B2B Online Profesyonel Görüşmeler

12.30 – Toplu Fotoğraf Çekimi

12:40 – 13:30 Öğle Yemeği

13:00-14.00 TBYM Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması Ödül Töreni

14:00 – 17:30 B2B Fiziki Profesyonel Görüşmeler

15:00-16:30 Odak Ülke Azerbaycan Standında Milli İkramlıklar

17:30 – 18:30 Online Seminer

Çeviri Destek Programları

Konuşmacılar : Taner Beyoğlu – (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı) - TEDA Destek Programı

Alireza Nourizadeh - (İran Kitap Destek Programı Genel Müdürü) - İran Kitap Destek Programı

Oliver Moystad - (Norla Kıdemli Danışman) - Norla Destek Programı

19:30 – 20:30 İTO Akşam Yemeği

11 Mart 2021 Perşembe

00:00 – 09:30 B2B Online Profesyonel Görüşmeler

09:30 – 11:15 B2B Fiziki Profesyonel Görüşmeler

11:15-11:30 Kahve arası

11:30 – 12:30 B2B Fiziki Profesyonel Görüşmeler

11:30 – 23:30 B2B Online Profesyonel Görüşmeler

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 17:30 B2B Fiziki Profesyonel Görüşmeler

15:00-16:30 Odak Ülke Azerbaycan Standında Milli İkramlıklar

19:30 – 20:30 Akşam Yemeği