İstanbul için saat verildi

6 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Buna göre; birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Son hava durumu raporuna göre, Kurban Bayramı sonrası birçok ilde sağanak yağmur yağacak.

6 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üçüncü gün için Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı yayınlayarak bu illerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Özellikle Rize ve Artvin'de kilometre kareye 75 kilogram yağış düşmesi beklendiğinden sel ve su baskınları yaşanabileceği belirtildi. Doğu Karadeniz'deki 6 ilde sel ve su baskını riski bulunuyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da ise yağan şiddetli yağmur etkisini sürdürecek.

İstanbul: Hava sıcaklıkları en yüksek 29, en düşük ise 19 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. : Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, bugün (Pazartesi) zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın ile bugün (Pazartesi) Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 31°CParçalı bulutlu

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 29°CParçalı bulutlu

KOCAELİ 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 19°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 30°CAz bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 25°CParçalı bulutlu

MANİSA 21°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°CParçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 37°CParçalı bulutlu

HATAY 24°C, 29°CParçalı bulutlu, kuzey ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SPARTA 17°C, 29°CParçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı, Yozgat, Konya, Kırşehir, Kırıkkale ve Ankara'nın güney çevrelerinin, bugün (Pazartesi) Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 28°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 30°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 27°CParçalı bulutlu

KONYA 18°C, 29°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Pazartesi) Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Pazartesi) doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) Erzincan, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°CParçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 29°CParçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 34°CAz bulutlu

VAN 15°C, 28°CAz bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 38°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Konya, Çankırı, Ankara'nın güney çevreleri, Erzincan, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzey çevreleri ile Adana, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın ile bugün (Pazartesi) Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.