DEAŞ takibinden yasak aşk çıktı! 6 Çocuk annesi kadın, 'TikTok'ta tanıştığı adama kaçtı

Suriye’deki iç savaştan 5 yıl önce kaçan 4 çocuklu aile, Türkiye’ye sığındı. Adana’ya yerleşen Mune el Ömer ile A.Ş. çiftinin 2 çocukları daha oldu. Ancak çiftin arası son günlerde açıldı. A.Ş.’nin; “Çocuklarımı alır, Suriye’ye dönerim” tehdidi üzerine genç kadın, ayrılık kararından vazgeçti.

‘PEŞİME DÜŞMEYİN’

Mune el Ömer, bir yıl önce sosyal medya uygulaması ‘TikTok’ta kendisi gibi Suriyeli olan ve Bursa’da yaşayan Cihan A. ile tanıştı. Akşam'ın haberine göre, İkili arasındaki samimiyet yasak aşka dönüştü. Cihan A.’nın “Gel buraya, sana iş bulurum. Yeni bir hayat kurarız” teklifi üzerine Mune el Ömer, çocuklarını da terk ederek Bursa’nın yolunu tuttu. Kendisini aramaması için de yolda eşine; “Ben DEAŞ’a katılacağım. Sakın peşime düşmeyin. Yoksa sizin için iyi olmaz” diye sesli mesaj gönderdi.

SİNYALDEN BULUNDU

Eşinin hayatından endişe eden A.Ş., polise başvurdu. Alarma geçen polis ve jandarma ekipleri, telefon sinyallerini takip ettikleri Mune el Ömer’i Bursa İnegöl’de bir otobüse yakaladı. DEAŞ’la bağlantısı bulunamayan kadın, gerçeği şöyle itiraf etti: “Eşimle sorun yaşıyorduk. Ondan ayrılıp, Cihan’la kendime yeni bir hayat kurmak istedim. Pişmanım.”