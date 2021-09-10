59 yaşında üniversiteli oldu

Çocuklarından ikisinin üniversite mezunu olduğunu, diğer ikisinin ise üniversite okuma aşamasında olduğunu belirten Keleş, "Çocuklarımla beraber üniversite okuyacağım inşallah." dedi.

Murat Keleş, yaşıtlarının üniversite sınavına girmeleri için kararlı olmaları gerektiğini, öğrenmek isteyenlerin mutlaka başaracaklarını dile getirdi.

ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakan Demiröz ise üniversitenin önündeki trafik ışıklarında karşılaştığı baba ile oğula yardımcı olmak için yanlarına gittiğini ve baba Murat Keleş'in oğlunun kaydını yapmaya geldiğini sandığını aktardı.

Demiröz, oğul Yıldırım Keleş'e şaka yoluyla "Hayırdır babanı kaydettirmeye mi geldin?" diye sorduğunu ve "Evet." yanıtını aldığını söyledi.

Karşılaştığı durumun olağanüstü olduğunu belirten Demiröz, "59 yaşındaki Murat Bey'in böyle bir yola girmesi, üniversitemizi kazanması ve oğluyla birlikte üniversitemize kayıt yapmaya gelmesi bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.