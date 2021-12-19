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19 Aralık 2021 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 20:00:00

55 yıllık tarih Pekin-Paris yollarında

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'Süper Türk Canavarı' diye bilinen Anadol, üretiminin 55. yılında Çin'den başlayıp Fransa'da bitecek ralliye katılacak. Özenle hazırlanan aracın pilotu Ali Eriç ve oğlu Alican Eriç olacak.

Türk motor sporlarının duayen isimlerinden Serdar Bostancı, 1973 model bir Anadol STC'yi nisan ayındaki Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne hazırladıklarını duyurdu.

HEYECAN DOLU BİR YARIŞ

Bostancı, "Bu yarışta pilotumuz Ali Eriç ve oğlu Alican Eriç olacak. Yine Start ve Finish'i aynı olan fakat parkuru biraz daha farklı olan, Çin'de başlayıp Fransa'da biten bir yarış bizi bekliyor." diye konuştu.

UNUTULMAZ BİR BAŞARIYDI

2010 yılındaki Pekin-Paris Rallisi'nde Anadol'la ikinci olduğumuzu hatırlatan Serdar Bostancı, 2010 yılında Anadol A1'le katıldıkları 37 günlük Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'nde elde ettikleri başarıyı unutamadığını dile getirdi. Bostancı, "1973 model bir Anadol STC'yi mart ayından bu yana gelecek yılın nisan ayındaki Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne hazırlıyoruz" dedi.

Dünya ikinciliği kazandığı 2010 yılındaki ralliyi anlatan Serdar Bostancı "104 aracın arasında genel klasman ikincisi olarak bitirdik yarışı ve geride bıraktığımız araçlar Mercedesler, BMW'ler, Porsche'ler yani buna benzer bir sürü aracı da arkamızda bıraktık." dedi.

Üretimine 19 Aralık 1966 yılında başlanan Anadol, bugün Türk otomotiv sanayisinin mihenk taşlarından biri olarak görülüyor. Üretimin sona erdirildiği 1984 yılına kadar, 62 bin 923 adedi otomobil ve 30 bin 265 adedi pick-up olmak üzere toplam 93 bin 188 adet Anadol üretildi.

Etiketler : pekin paris bostancı türk motor sporları Ali Eriç
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