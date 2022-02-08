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08 Şubat 2022 Salı 20:26:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 20:26:00

52 ile 'Sarı ve 'turuncu' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat

Kaynak: AA

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Meteoroloji'den 52 il için yapılan "turuncu" ve "sarı" uyarıda, kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu'da sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

52 İLDE BEKLENEN FIRTINA VE YAĞIŞLAR İÇİN "SARI VE "TURUNCU" UYARI

Kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve yer yer sağanak yağış beklenen, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye için "sarı", Artvin, Bolu, Bursa, Çankırı, Edirne, Giresin, Mersin, Kastamonu, Kırklarel, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için "turuncu" uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının yarın iç kesimlerde, perşembe günü doğu bölgelerde azalacağı, ancak cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, çığ tehlikesine karşı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçların bulunduğu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Etiketler : kar yağış hava durumu meteoroloji
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