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21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:30:00

500 yıllık doğal klimalı adres

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Gaziantep'te 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası, yaz kış hep 15 derece sıcaklığa sahip.

Kışın hava sıcaklığı eksilerde olduğunda bile 15 derece olan mağara sıcaklığın 40 derece olduğu kentte ziyaretçi akınına uğruyor. Oyma taş yapısı ile hava sıcaklığının dengelendiği mağara, 500 yıllık doğal klimalı adres olarak da anılıyor.

Mağarada, doğallığını koruyarak kafe olarak işleten Mehmet Kaleoğlu, içerisinin yaz- kış aynı sıcaklıkta kaldığını söyledi. Mağaranın sıcaklığının sürekli 15 derece seviyelerinde olduğunu ve yaz sıcaklarında vatandaşların ilgi odağı haline geldiğini belirten Kaleoğlu, "Mağaramız 500 yıllık tarihi bir mağaradır ve içerinin sıcaklığı 15 derece civarındadır. Dışarısı 40 derece olduğunda içerinin sıcaklığı yine 15 derece. Dışarıda kışın hava eksilerde olduğunda buranın sıcaklığı yine 15 derece. Bu özelliği ile mağaramız, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelenlerin ilgi odağı durumunda" dedi.

Mağaranın oyma kaya şeklindeki taş yapısıyla kendi sıcaklığını koruyabilen bir sisteme sahip olduğunu anlatan Kaleoğlu, "Mağaramızın taş yapısı ve oyma kaya olması sebebiyle kendi sıcaklığını tüm iklim şartlarında koruyabiliyor. Bazı günler yaz mevsiminde bile insanlar üşüdüğünü söyleyince elektrikli soba ile içeriyi ısıtıyoruz" diye konuştu.

İçeriye girdiklerinde serinliği hissettiklerini söyleyen ziyaretçilerden Hasan Kaya, "Burası doğa harikası diyebiliriz. Dışarısı çok sıcak. Buna karşılık mağaranın içi fazlasıyla serin" dedi.

Etiketler : kaleoğlu mağarası gaziantep yaşam haberleri
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