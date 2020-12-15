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15 Aralık 2020 Salı 21:50:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 09:51:00

50 lirayla iş sahibi oldu

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Düzce'de mutfak masraflarından artırdığı 50 lirayla kokulu taşlardan çeşitli hediyelik eşyalar yapan Neslihan Keçeci (26), KOSGEB hibe kredi desteğinden yararlanarak düğün ve nişanlarda kullanılan hediyelik eşyaların satıldığı bir iş yeri açtı.

Merkeze bağlı Boğaziçi beldesinde oturan 2 çocuk annesi Neslihan Keçeci, eşi maddi zorluk çekmeye başlayınca, mutfak masraflarından artırdığı 50 lirayla kokulu taşlar ve kalıplar alarak mini süs arabaları tasarladı. Tasarımını yaptığı süsleri satmaya başlayan Keçeci, para kazandıkça yeni malzemeler aldı ve yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden sattı. Bir süre sonra KOSGEB’in eğitimlerine katılan Neslihan Keçeci, iş yeri açmak için hibe kredi desteğine başvurdu. KOSGEB başvuruyu kabul ederek Keçeci’ye 100 bin lira hibe verdi. Keçeci hibe krediyle lazerli yazıcı alarak 6 ay önce düğün ve nişanlarda kullanılan hediyelik eşyaların satışının yapıldığı iş yerini açtı.

‘EŞİM, BUNLARI SATAMAZSAN HEPSİNİ ÇÖPE ATARIM DEMİŞTİ’

İşe kokulu taşlarla başladığını belirten Neslihan Keçeci, “En başta ben bunu yaparken eşim hiç destek olmadı. 50 lira mutfak masrafımdan ayırarak, maddi imkansızlıklardan dolayı çocuğumun bez ve mama masrafını çıkarmak için malzemeleri aldım. Eşim bunları satamazsan hepsini çöpe atarım demişti. Ama satarak para kazandım ve o paralarla malzemeler aldım. Sosyal medya üzerinden vergiden muafiyet belgesiyle 4 yıl boyunca satış yaptım” dedi.   

Etiketler : KOSGEB Neslihan Keçeci kokulu taş
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