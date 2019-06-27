5 yıldızlı vurgun

İzmir Çeşme'de dolandırıcılar, 4 yıl önce kiraya verildikten bir süre sonra, icra kanalıyla boşaltılarak gerçek sahibi tarafından geri alınan Kerasus Resort Otel'in görsellerini kullanıp yüzlerce rezervasyon aldı. Çeşme'de tatilin hayalini kuranlar, genelde kredi kartlarıyla rezervasyon yaptırıarak paralarını da peşin veya bir kısmını ödedi. Onlarca kişi tatil yapmak için Çeşme'ye gittiklerinde, otelin tadilatta olduğunu görerek büyük şok yaşadı.

DİĞER TATİLCİLERİ UYARDILAR

Görsellerin aynı, otelin isminin değişik olduğunu fark eden vatandaşların dünyası başına yıkıldı. Dolandırılan tatilciler, Kerasus Resort Otel'in yetkililerinin anlattıklarını dinleyip mağdur olduklarını öğrenmeleri üzerine, otel yetkililerinin de yönlendirmelesiyle emniyete gidip şikayetçi oldu. Sosyal medyada şikayetlerini paylaşan vatandaşlar, başka isimler kullananlara itibar etmemeleri konusunda uyarı yaptı.

Kerasus Resort Otel İşletme Müdürü Yakup Mesut Yıldırım, dolandırıcıların bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiğini söyledi.

“BU BİR ŞEBEKE İŞİ”

Mağdurların şikayetlerinin yoğunlaşması üzerine işletme olarak, otellerinin de marka değerinin kirlendiğini ve kendilerinin de mağdur olduğunu belirten Kerasus Resort Otel İşletme Müdürü Yakup Mesut Yıldırım, “Otel adı haricinde çeşitli isimlerle çeşitli şirket bünyelerinde bu otelin pazarlaması yapılıyor. Bu yapılan tamamen yasadışıdır. Bir şebeke işidir” dedi.

200'DEN FAZLA VATANDAŞ MAĞDUR

Tatil hayaliyle Çeşme'ye gelen mağdurlardan Dilşah Demir (53), internet üzerinden 4 Mayıs’ta rezervasyon yaptırdıklarını, uçakla geldiklerini ancak otele gittiklerinde dolandırıldıklarını söylediklerini belirtti. “Demir, “Otelin önünde bizimle aynı durumda olan 200 civarında kişi vardı. Hala rezervasyon yapıyorlar. Her şey dahil olduğu için kendimizi ona göre ayarladık. Şuan ortada kaldık” diye konuştu.