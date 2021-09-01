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01 Eylül 2021 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 20:00:00

5 yıl sonra yeniden ilk adım

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Müşteri olarak bulunduğu restoranda çıkan kavgada kazayla sırtından vurulup felç kalan Emrah Topçuoğlu, uzun yıllar süren ameliyatlar ve fizik tedavi sonucu yeniden yürümeye başladı.

DOKTORLAR UMUDU KESMİŞTİ

Zonguldak'ta 5 yıl önce işletmeci ile bir müşterisi arasında 'sigara içme' nedeniyle çıkan kavgada olayla ilgisi bulunmayan Emrah Topçuoğlu sırtından kurşunla vuruldu. 120 gün yoğun bakımda tedavi gören Topçuoğlu, evine döndüğünde göğsünden aşağısı felç olduğu için ellerini bile kullanamaz haldeydi. Topçuoğlu, doktorların 'Yaşamaz, yaşarsa da felç kalır' sözlerine inat hayata tutundu.

SURVIVOR'A KATILMAK İSTİYOR

Fizik tedavi ve bireysel çalışmalarıyla önce ellerini ardından belden yukarısını tamamen iyileştiren Topçuoğlu, mücadelesini bırakmayarak iki ayağını da oynatmaya başladı. Topçuoğlu, sonunda yürüteç yardımıyla da olsa yeniden adım atarak büyük bir başarıya daha imza attı. Hedefinin, desteksiz yürümek olduğunu söyleyen Topçuoğlu, Survivor'a katılmak istediğini söyledi.

'ÖLÜR' DİYENLERE 'BEN BURADAYIM' DEDİM

Doktorların, 'Yaşamaz, yaşarsa da felç kalır' dediği Topçuoğlu, "Vurulduktan sonra iki kez kalbim durmuş. Yaşama inatla sarıldım. Ölür diyenlere, 'Ben buradayım' dedim ve şimdi yürümeye başladım" diye konuştu.

Etiketler : zonguldak emrah topçuoğlu kavga
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