5 yaşında şampiyonluk yolunda
Süpermoto yarışçısı babasından etkilenerek motosiklet kullanmaya başlayan Afyonkarahisarlı gurbetçi ailenin 5 yaşındaki oğlu Alparslan Davran, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın kalan 3 etabına hazırlanıyor.
Süpermoto yarışçısı babasından etkilenerek motosiklet kullanmaya başlayan Afyonkarahisarlı gurbetçi ailenin 5 yaşındaki oğlu Alparslan Davran, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın kalan 3 etabına hazırlanıyor.
Şampiyonanın Afyonkarahisar, Edirne ve İstanbul'daki etaplarında 50 cc kategorisinde yarışan Alparslan, kalan 3 yarışa, tatile geldikleri Emirdağ ilçesindeki köylerinde babasıyla antrenman yaparak hazırlanıyor.