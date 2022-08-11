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11 Ağustos 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 16:00:00

5 yaşında şampiyonluk yolunda

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Süpermoto yarışçısı babasından etkilenerek motosiklet kullanmaya başlayan Afyonkarahisarlı gurbetçi ailenin 5 yaşındaki oğlu Alparslan Davran, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın kalan 3 etabına hazırlanıyor.

Süpermoto yarışçısı babasından etkilenerek motosiklet kullanmaya başlayan Afyonkarahisarlı gurbetçi ailenin 5 yaşındaki oğlu Alparslan Davran, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın kalan 3 etabına hazırlanıyor.

Şampiyonanın Afyonkarahisar, Edirne ve İstanbul'daki etaplarında 50 cc kategorisinde yarışan Alparslan, kalan 3 yarışa, tatile geldikleri Emirdağ ilçesindeki köylerinde babasıyla antrenman yaparak hazırlanıyor.

Etiketler : 5 yaşında şampiyonluk yolunda Süpermoto yarışçısı Alparslan Davran
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