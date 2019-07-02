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02 Temmuz 2019 07:40 | Salı

5 kilo balı 100 TL’ye satmasıyla tanınan Ekrem İncel'in villasında soygun!

Televizyon ekranlarında 5 kilo balı 100 TL’ye satmasıyla tanınan Ekrem İncel’in Büyükçekmece’deki villası hırsızlar tarafından soyuldu.

Olay Büyükçekmece'de Ekrem İncel'in yaşadığı villada meydana geldi. İncel ve ailesi öğle saatlerinde villadan ayrıldı. İncel ve ailesi saat 21.00 sıralarında villaya döndüklerinde bahçe kapısının açık olduğunu ve eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü.

YATAK ODASINI KONTROL EDİNCE ŞOK OLDULAR

Yatak odasını kontrol eden Ekrem İncel, dolap içinde bulunan çelik kasa ile çekmecelerde bulunan ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını fark etti. İncel, durumu site güvenliğine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bir süre villada inceleme yaptı. Yapılan incelemede villayı soyan kişi ve kişilerin üzerinde sahte bir plaka takılı beyaz otomobille geldikleri ve soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi.

ÇELİK KASA, PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR

Ailesiyle birlikte geçici olarak yaşadığı villada yaklaşık 1.5 milyon dolarlık para ve ziynet eşyası çalındığını söyleyen Ekrem İncel, "Maddi ve manevi bir mağduriyetim var. Eşim ve çocuklarım manevi yönden zarar gördü. Saat 14.00 sıralarında burayı terk ettim. Saat 21.00'de döndüğümde evimin çeşitli yerlerinde kapıların kırık olduğunu, çelik kasamın ve evin çeşitli yerlerinde bulunan paralar ile ziynet eşyalarının çalındığını gördüm. Sonrasında hem sitenin sizde güvenliğine hem de polise haber verdim. Emniyet güçlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Önce Allah'a daha sonra emniyetimize güveniyorum" dedi.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Televizyon ekranlarında 5 kilo balı 100 TL'ye satmasıyla tanınan Ekrem İncel'in daha önce defalarca gözaltına alındığı ortaya çıktı. Dolandırıcılıktan 6 suç kaydı bulunan Ekrem İncel'in, 2015 yılında Silivri Beyciler Mahallesi'nde tarım arazisi olmasına rağmen arazileri planlı, projeli ve imarlıymış gibi gösterip satış reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

REZİDANSA 'TELE PAZARLAMA' OPERASYONU YAPILMIŞTI

İncel, 13 Eylül 2018'te ise Beylikdüzü'nde düzenlenen 'tele pazarlama' operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Beylikdüzü'nde bir rezidansa yapılan baskında polis ekipleri, 3 televizyon, 1 radyo yayınıyla 'tele pazarlama' yaptığı tespit edilen Ekrem İncel'i gözaltına almıştı. İncel'in kendisine ait olduğu belirlenen binada kurduğu televizyon ve radyo kanallarından sadece bir radyonun frekans ruhsatı bulunduğu, diğer radyo ve televizyon kanallarının ise ruhsatsız olup korsan yayın yaptığı ortaya çıkmıştı. Baskın sırasında ekipler depolarda kaçak 12 bin 500 cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası, 3 bin 544 şarjlı elektronik cihazlar, 500 akıllı kol saati ve 200 mesir macunu ele geçirmişti.

O tarihte gözaltına alınan İncel, "Adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmıştı.

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