  • BIST
    1124.71
  • Dolar
    7,2857
  • Euro
    8,6634
  • Altın
    460,3070
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan Musa O. tutuklandı
AFAD'tan Dünya İnsani Yardım Gününde Barış Pınarı bölgesinde yardım
MSB: Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP'lerin imhası sürüyor
Türkiye'den Libya'ya yerli solunum cihazı yardımı
MSB: TSK'de terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe YAŞ tarafından karar verilmektedir
Antalyaspor, Nuri Şahin'le 2 yıllık sözleşme imzaladı
Bakan Akar'dan birlik komutanları ile videokonferans toplantısı
Almanya Başbakanı Merkel: Balerus'taki seçim sonuçlarını tanımıyoruz
Pompeo: ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor
Fenerbahçe'den transfer harekatı: Terence Kongolo'nun peşinde
Maskesiz kaymakama yakalanan vatandaş: Kahvede unuttum, özür dilerim
ABD'de koronavirüs kabus! Ölü sayısı 175 bini aştı
Başkan Erdoğan Cuma günü ne açıklayacak? sorusuna yanıt veren Berat Albayrak: Türkiye için bir eksen ...
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Ankara-Niğde Otoyolu'nun bazı kesimleri Ağustos sonunda hizmete açıla ...
5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştirdi, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Batman'daki cinsel istismar davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan M.O. teslim oldu
Başkan Erdoğan'ın 'Cuma günü açıklayacağız' dediği müjde için Fahrettin Altun'dan açıklama: İple çek ...
Flaş iddia... Murat Boz ve Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
Havada gururlandıran tesadüfü Türk Polis Teşkilatı paylaştı, Selçuk Bayraktar'dan anında yanıt geldi ...
Netanyahu: Başka Arap ülkeleri de bizimle normalleşecek
Başkan Erdoğan: Cuma günü müjdeyi vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönem açılacak
Mesut Özil'den transfer açıklaması: Önceliğim Arsenal'de oynamak
Dünya, Lübnan'a yardım elini uzattı
Rusya'dan Belarus'a destek açıklaması: Şimdilik gerek yok
19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:22:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:24:00

5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştirdi, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Kaynak: DHA

ABONE OL

Müşteri gibi girdiği kuyumcuda 32 bin liraya yakın hırsızlık yapan kadın 4 kez otobüs değiştirdi 5 kez kıyafet ama yakalanmasına engel olamadı. İzmit'te başlayan kovalamaca İstanbul'da son buldu. 66 ayrı suçtan kaydı bulunan kadın kendisini yakalayan polisleri de tebrik etti.

İzmit'te, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) isimli kadın, kaçtığı İstanbul'da yakalandı. Kaçarken 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştirdiği, belirlenen hakkında 15 arama kararı ile 66 suç kaydı bulunan Y.G.'nin, kendisini yakalayan polisleri tebrik ettiği öğrenildi. Hırsızlık olayı, 14 Ağustos günü İzmit'teki bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giren kadın, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada, 20 çocuk künyesinin bulunduğu çekmecedeki tabakayı alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları 32 bin TL değerindeki künyelerin yerinde olmadığını fark edince polisi aradı.

5 KEZ KIYAFET, 4 KEZ OTOBÜS DEĞİŞTİRDİ

İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1000'den fazla güvenlik kamerası kaydını inceledi.

Görüntülerden hırsızlık şüphelisi kadının kuyumcudan çıktıktan sonra 5 kez kıyafet değiştirip, farklı istikametlere giden 4 özel halk otobüsüne bindiği, Gebze'de park ettiği otomobili ile İstanbul'a gittiği belirlendi. Polis ekipleri, kadının farklı illerden hakkında 15 ayrı arama kaydı ile 66 suçtan sabıka kaydı bulunan Y.G. olduğunu saptadı.

KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERİ TEBRİK ETMİŞ

İstanbul Sancaktepe'de izi bulunan kadının otomobili, polis ekiplerince durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına rağmen otomobiliyle kaçan Y.G., yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan Y.G. çaldığı altınları evinin yakınlarındaki bir araziye gömdüğünü söyledi. Şüphelinin gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, kuyumcudan çalınan altınları ele geçirdi.

Y.G.'nin kendisini yakalayan polisleri, bugüne kadar kimsenin kendisini yakalayamadığını söyleyerek tebrik ettiği öğrenildi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu kabul eden Y.G., adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER