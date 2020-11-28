5 bin yıllık balina şoku
Tayland'da 5 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin edilen ‘iyi derecede korunmuş' 11 metrelik bir balinanın kalıntıları bulundu.
Kalıntılar Bangkok yakınlarındaki Samut Sakhon şehrinin kıyısından yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu. Araştırmacılar, kısmen fosilleşmiş kemiklerin bir 'Bryde balinasına' ait olduğunu ifade etti. Bryde balinalarının ağırlık olarak 13-28 tona kadar büyüyebildiği, dünya çapınca tropikal ve ılıman denizlerde yaşadıkları ve bugün hala Tayland çevresinde sularda bulundukları ifade edildi.