487 yıllık gelenek

Geçtiğimiz ocak ayında bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatim duasının ardından Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağa yaban hayvanlar için toplam 3001 ekmek bırakıldı. Ancak devam eden afetler, terör ve koronavirüsten korunmak için Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere dün 2001 ekmek daha bırakıldı.