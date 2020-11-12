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12 Kasım 2020 Perşembe 20:06:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:52:00

487 yıllık gelenek

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Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği sürdürülüyor.

Geçtiğimiz ocak ayında bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatim duasının ardından Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağa yaban hayvanlar için toplam 3001 ekmek bırakıldı. Ancak devam eden afetler, terör ve koronavirüsten korunmak için Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere dün 2001 ekmek daha bırakıldı.

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