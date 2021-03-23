45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor Hayallerinin peşinden karavanla gidecek!





Bursa'daki karoser firmalarında ustalarla çalışan Alkan, otobüsün dönüşüm hikayesine ilişkin çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayımlıyor. Yaz aylarında karavana dönüşümü tamamlanacak otobüste direksiyon sallamayı heyecanla bekleyen Alkan, otobüste çeşitli etkinlikler de yapmayı planlıyor.

Alkan "Kullanmayı henüz bilmiyorum ama güzel projelerim var. Sadece içinde yatıp uyumayacağım, hem yol alacağım hem de güzel etkinliklere ev sahipliği yapmak istiyorum" dedi.



